Sky – Newcastle voleva Barella: lui ha rifiutato e l’Inter ha ritenuto offerta bassa

Siamo talmente avanti nelle chiacchierate formali e informali per il mediano rossonero che sarebbe difficile tornare indietro, spiegano dal canale satellitare. C'era stato l'interesse per Barella, ma il giocatore non ha ritenuto di dover approfondire i discorsi con la società che lo aveva cercato e l'Inter non aveva ritenuta soddisfacente l'offerta fatta per il centrocampista della Nazionale di Mancini. Da lì la virata sul calciatore del Milan.