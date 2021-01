Bargiggia: “Dzeko-Sanchez? Al 90% non si fa. Roma debole e senza armonia, l’Inter…”

Negli studi di Sportitalia, il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato così della situazione legata ad Edin Dzeko e allo scambio con Alexis Sanchez:

“Credo che ci sia qualcuno nella Roma che qualcuno non remi nella parte degli altri, mi riferisco a Fienga e Pinto, non c’è grande armonia. Può essere poi che anche Dzeko abbia fatto valutazioni in merito agli stipendi dell’Inter e alle voci sulle dilazioni. Mi hanno riferito che abbia influito anche la rivolta dei tifosi, è un segno di debolezza della Roma. L’affare si farà? Per me per il 90% non si fa, 10% sì”.