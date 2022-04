Bartoletti: “Lukaku? Pentimenti tardivi. Difficile torni in A. Dybala all’estero”

Il giornalista ha detto la sua sul futuro del belga e su quello del giocatore argentino che non ha rinnovato con la Juventus

Marino Bartoletti, ospite di Skysport, ha risposto ad una domanda sul futuro di Lukaku e quello di Dybala . E ha spiegato che lui non crede ad un ritorno in Italia dell'ex calciatore dell'Inter:

«Difficile che il belga torni in Serie A al di là dei suoi tardivi pentimenti. E penso che Dybala vada all'estero. Non vedo un club in Italia pronto economicamente per accettare le sue richieste. Ormai nel campionato italiano prevale il metodo Maldini: chi vuole andare va», ha sottolineato.