Marco Barzaghi: “Crociato di Djalò ko, l’Inter ora segue tre nomi. C’è anche Koulibaly”

Come vi abbiamo riportato, il Lille ha comunicato che Tiago Djalò, difensore della squadra e obiettivo di mercato dell'Inter per la prossima stagione, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio. Un infortunio grave, che costringe l'Inter a guardare altrove per il dopo Skriniar. Ecco il punto di Marco Barzaghi: