Bastoni per il futuro ha le idee chiarissime: “L’Inter è il suo sogno, potrebbe addirittura…”

Presto Alessandro Bastoni rinnoverà il suo contratto con l’Inter, pronta a riconoscergli il ruolo importante che ha acquistato all’interno della squadra di Antonio Conte. Il tutto, nonostante la corte di Pep Guardiola, non proprio uno qualsiasi, che lo vorrebbe al Manchester City. Nulla da fare: Bastoni vuole restare all’Inter, la squadra dei suoi sogni fin da piccolo. E sarà così anche in futuro, dato che, come scritto dalla Gazzetta dello Sport, il difensore potrebbe anche trascorrere tutta la carriera in nerazzurro:

“Ma attualmente non ci sono nuvole all’orizzonte. Anzi. Bastoni sognava l’Inter e con le giuste condizioni potrebbe restare anche tutta la carriera a Milano. E l’Inter vuole fare di Alessandro il punto di riferimento per il futuro“, si legge.

(Fonte: Gazzetta dello Sport)