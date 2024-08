Vice Bastoni, l’Inter non ha fretta: strategia chiarissima, ecco l’identikit

"Non va di fretta anche la dirigenza nerazzurra nella ricerca del sostituto di Buchanan. O meglio: di un giocatore che, a causa dell'infortunio del canadese, sappia dare fiato a Bastoni, permettendo a Carlos Augusto di giocare nel suo ruolo naturale di esterno di centrocampo. La strategia è chiara: trovare un'occasione in un profilo futuribile e dal buon potenziale, dai costi accessibili e sostenibili. Nel frattempo, sarà ancora Carlos Augusto a fare la spola: in caso di necessità, il brasiliano giocherà sia da vice Dimarco che da braccetto di sinistra".