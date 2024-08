L'obiettivo principale per la difesa della Juventus rischia di sfumare: nelle ultime ore si registra infatti un fortissimo inserimento del West Ham su Jean-Clair Todibo. Come riporta Fabrizio Romano, infatti, il direttore sportivo degli Hammers Tim Steidten si trova ora nella città per chiudere l'operazione che la Juventus non è riuscita a fare, non avendo trovato in queste settimane la quadra con i francesi.