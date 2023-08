Bayern Monaco-Tottenham, accordo per Kane: agli Spurs più di 100 milioni

Il Bayern Monaco ha raggiunto l'accordo con il Tottenham Hotspur per Harry Kane, secondo quanto riporta 'The Athletic'

Finora non ci sono stati progressi in merito, il che ha portato il club a considerare di vendere il proprio bomber nell'attuale finestra di mercato piuttosto che correre il rischio di perderlo a zero la prossima estate.