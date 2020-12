In Belgio: “Nainggolan, a gennaio nuovo tentativo Cagliari. Ma l’Inter non si smuove da cifra”

Oltre al caso legato a Christian Eriksen, c’è un’altra situazione complicata che l’Inter deve risolvere al più presto. Radja Nainggolan, trattenuto a forza dal club in estate rifiutando qualsiasi proposta di prestito, è sempre più ai margini del progetto Conte, che ha deciso di non puntare su di lui. Ecco perché a gennaio andrà trovata giocoforza una soluzione: e, secondo il portale belga Hut Laatste Nieuws, il Cagliari è pronto ad un nuovo assalto per prenderlo a titolo definitivo dall’Inter. Il club nerazzurro, però, dal canto suo, non intende fare sconti e smuoversi dalla richiesta di poco più di 10 milioni di euro.