Sky – Bellanova, niente Inter? Il Torino in chiusura con il Cagliari per l’esterno

Sono ore importanti per il futuro di Raoul Bellanova, che quest'anno ha giocato in prestito con la maglia dell'Inter dal Cagliari

Sono ore importanti per il futuro di Raoul Bellanova, che quest'anno ha giocato in prestito con la maglia dell'Inter dal Cagliari. I nerazzurri vorrebbero rinegoziare la cifra del diritto di riscatto (fissato a 7 milioni di euro, dopo i 3 già spesi per il prestito oneroso), ma in queste ore si è inserito non decisione il Torino.