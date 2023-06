Bellanova: “Tornare all’Inter? Tifoso da bimbo, non si sa mai. Sì al Torino…”

Ha firmato un contratto di quattro anni a 1.1 mln con il Torino ed è diventato ufficiale in serata. Ai giornalisti che lo hanno intercettato a Torino dopo la firma col club granata, Raoul Bellanova ha parlato della firma e della sua ultima esperienza all'Inter. Il club nerazzurro non lo ha riscattato dopo la scorsa stagione e lui ha scelto di andare nel club di Cairo con un pensiero rivolto ai colori nerazzurri che, come ha sempre detto, sono i suoi fin da bambino perché ha sempre tifato Inter.

«Felice per la nuova avventura? sono carico e non vedo l'ora di dimostrare tutto il mio valore, volevo sentirmi più protagonista, mostrare quello che so fare. Ho fatto un Europeo e mi sono reso conto che mi mancava tanto giocare, avere minuti sulle gambe. Non vedo l'ora di affrontare questa avventura. Arrivederci ai tifosi dell'Inter? Ma, sono interista da quando ero bambino, non si sa mai», le parole dell'ex nerazzurro.