Intervenuto in collegamento con Telelombardia durante la trasmissione "E' sempre derby", Fabrizio Biasin ha parlato delle possibili mosse dell'Inter in estate sul mercato:

"L'Inter cercherà sicuramente di fare qualcosa in difesa, anche perché aveva già un'opzione per Djalò che poi è andato alla Juventus. Sono abbastanza certo che proverà a portare a casa un difensore: non so se un centrale, un braccetto o un giocatore che possa giocare in entrambi i ruoli".