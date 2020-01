Fin qui per l’Inter è stato un mercato molto positivo. Gli arrivi di Moses, Young e soprattutto di Eriksen, sono serviti a colmare quelle lacune che la squadra di Antonio Conte palesava da tempo. Con un tweet, Fabrizio Biasin commenta così il mercato dei nerazzurri: “Se non sei contento neanche di questo mercato di gennaio dell’Inter, io te lo dico, non sarai mai contento“.