Eriksen, presentazione da star all’Inter. E per la location si è dovuto muovere persino il sindaco

Presentazione importante per Christian Eriksen. Il talento danese, ufficializzato ieri dall’Inter, ha avuto una super accoglienza e ha scattato le prime foto da interista nel teatro La Scala.

“Christian Eriksen è autorizzato a non saperlo, ma erano quasi 150 anni che un danese non era al centro della scena alla Scala. Il precedente fu Amleto, il principe shakespeariano, protagonista di un’opera “minore” (di Franco Faccio), rappresentata per l’ultima volta nel 1871. Non fu un successone, visto che la seguente messa in scena arrivò negli Usa 143 anni dopo. È tempo di rinfrescare l’immagine della Danimarca a Milano, senza «marcio» e senza «biscotti». Eriksen è qui anche per questo, e sembra decisamente carico. Carico lui, carichi i tifosi, carico il club, che ha scelto il teatro d’opera più famoso al mondo per presentare quello che nei progetti sarà una delle star della squadra fino al 2024. Avere una location così non è una “passeggiata”: trattasi di una prima assoluta a cui ha contribuito anche un aiuto del sindaco Beppe Sala“, spiega La Gazzetta dello Sport.