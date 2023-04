Riscossa Inzaghi, ecco la sua Inter: “Champions, ricavi e per smontarlo dicono…”

“Riscossa Inzaghi. È questa la sua Inter ”, titola oggi il Corriere dello Sport nelle due pagine dedicate alla squadra nerazzurra. Dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, Lautaro e compagni preparano il prossimo incontro in campionato. Di fronte ci sarà la Lazio, “una tappa forse decisiva in relazione alla corsa Champions, come imposto da Zhang e Marotta: l’Inter deve piazzarsi tra le prime quattro, altrimenti vanificherebbe una stagione pazzesca extra campionato.

[…] La Lazio è ventidue anni di vita e di carriera. La casa e gli amici. Il percorso da centravanti e da allenatore. Un cacciatore di trofei, specialista nel dentro o fuori, anche ai tempi in cui allenava la Primavera. Dicono, per smontarlo, che le finali si preparano da sole. E allora bisognerebbe snocciolare i risultati dei precedessori. L’Inter non arrivava così avanti in Champions dalla stagione del Triplete di Mourinho. Spalletti e Conte, in tre anni, non erano mai riusciti a superare il girone. Pensate, potrebbero confermarlo solo da campione d’Europa, 11 sconfitte in 31 di campionato sono tante, ma può piazzare la doppietta Supercoppa-Coppa Italia per il secondo anno di fila.