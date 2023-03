Biasin: “Panchina Inter? C’è uno scenario che resta concreto. Inzaghi via? Faccio un nome”

"Dalle parole di Marotta secondo me Inzaghi per restare all'Inter l'anno prossimo deve sicuramente arrivare tra le prime quattro, qualificarsi ai quarti di Champions League e, soprattutto, confermarsi ad alti livelli. Le partite si possono perdere, ma non come si sono perse quest'anno. In questa stagione l'obiettivo era vincere lo scudetto e non lo hai fatto, obiettivo andato via a novembre. Per forza di cose, bisogna alzare il livello su tutto il resto".