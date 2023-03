Digitalbits, battaglia in altre sedi. Obiettivo Inter: “Chiudere grosso accordo per la maglia”

"L’Inter ha rimosso i loghi del “partner” dal sito, dia cartelloni pubblicitari e dalle maglie delle squadre del settore giovanile e femminile, ma sul petto di Lautaro c’è ancora. Si è riflettuto a lungo, ma alla fine si è scelto questa strada prudenziale per tutelarsi in futuro e certificare che almeno il club ha assolto agli obblighi contrattuali. Di certo, la partita con Digitalbits e il suo misterioso fondatore, Al Burgio, un ex socio dell’ex pugile Floyd Mayweather con diverse cause in giro per il mondo, continuerà in altre sedi, mentre l’obiettivo dei manager nerazzurri è chiudere un accordo grosso per la maglia prima della fine della stagione dopo i contratti intermedi con sponsor come eBay e LeoVegas", spiega La Gazzetta dello Sport.