Biasin: “L’Inter smentisce la pista Emiliano Martinez. La priorità resta Sommer”

TyC Sports, nota testata argentina, ha lanciato il nome di Emiliano Martinez in ottica Inter: la posizione di Biasin

TyC Sports, nota testata argentina, ha lanciato il nome di Emiliano Martinez in ottica Inter, sostenendo che i nerazzurri abbiano già presentato un'offerta da 15 milioni di euro all'Aston Villa per il portiere argentino, campione del mondo in Qatar con l'Argentina.