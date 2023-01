Repubblica – Kessie per Brozovic, Inter vuole conguaglio. Ma si può fare: ok di Inzaghi

"Inter e Barcellona sono in stretto contatto e dopo la Supercoppa Italiana - in programma domani - i dirigenti dei due club torneranno a confrontarsi. Simone Inzaghi ha dato il suo placet allo scambio - l'ex capitano del Milan è da sempre un suo pallino - ma per i vertici nerazzurri Brozovic rimane un patrimonio da valorizzare. Il regista croato, inoltre, si trova bene a Milano e l'idea di cambiare squadra in corso di stagione non è nelle sue intenzioni, anche se al Barcellona di Xavi, suo idolo da ragazzo, è difficile dire di no. L'allenatore del Barcellona ha bocciato l'acquisto di Kessié, con il calciatore che ha avuto tante offerte nel corso di questi mesi, Tottenham in primis, ma la sua volontà, finora, è sempre stata quella di rimanere in Liga. L'idea di tornare in Italia, a Milano, lo stuzzica e non poco, motivo per il quale non ha chiuso le porte a un eventuale ritorno a casa", sottolinea Repubblica.