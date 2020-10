“Inter, rispetto alla rosa dell’ultima stagione entrano Hakimi, Kolarov, Vidal, Radu, Darmian, Pinamonti, Perisic, Nainggolan. Voto? Per me 7 pieno”.

E’ questo il giudizio di Fabrizio Biasin, su Twitter, in merito al calciomercato dell’Inter, concluso senza innesti last-minute e con Nainggolan ancora in rosa, mentre Joao Mario è destinato a lasciare i nerazzurri per approdare allo Sporting nelle prossime ore, dato che la finestra in Portogallo è ancora aperta.