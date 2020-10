Mercato Inter, la verità sull’offerta di 50 mln per Ginter: la Bild conferma che…

Tra l’Inter e Matthias Ginter c’è stato qualcosa di più di un flirt estivo o semplice sondaggio. Lo ha confermato lo stesso giocatore ai microfoni della Bild, che si è nuovamente interrogata sulla verità di una presunta offerta da parte del club nerazzurro di addirittura 50 milioni di euro. Quanto si è andati vicini alla conclusione dell’affare?

Ginter – che affronterà i nerazzurri nella partita di Champions League stasera – ha rivelato alla BILD: „Ho preso sul serio l’interesse (dell’Inter), ma in estate non mi sono fatto pensieri circa un eventuale trasferimento a Milano perché ho ancora obiettivi importanti con il Gladbach”. Secondo la Bild il tema si ripresenterà ancora, il giocatore con queste parole non chiude definitivamente il capitolo. Dietro alla non riuscita del trasferimento ci sarebbe anche il dirigente tedesco Max Eberl, che non ha voluto cedere i suoi giocatori migliori.