Intervenuto durante la trasmissione "We Are Genoa" su Telenord, Andres Blasquez, Ceo del Genoa, ha parlato anche del futuro di Josep Martinez e Albert Gudmundsson, che nomi caldissimi in ottica Inter :

"Forse va via il portiere e ne cercheremo uno. Su Martinez non si sa tutto ma voglio che i parametri siano chiari, vale più di 15 milioni ma non dipende da noi. A volte i procuratori fanno i loro interessi, ma il mondo è piccolo. Kotarsky è forte ma non siamo gli unici su di lui".