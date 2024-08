Tra i tanti nomi accostati all'Inter per la difesa c'è anche quello di Nathan Zézé: francese, classe 2005, mancino, in grado di giocare come braccetto sinistro, possiede tutti i requisiti ricercati anche da Oaktree, particolarmente interessato a profili futuribili e di prospettiva. Il Nantes, per il momento, tiene duro e spara alto: servono almeno 30 milioni di euro.