"Ci sono stati contatti col Napoli, si aspetterà un pochino prima di affondare il colpo. Per la fine del campionato bisogna chiudere il discorso nuovo allenatore per fissare un nuovo mini programma. Per me De Laurentiis punta soltanto a Conte. E la carta di riserva è Italiano, che per me è bravo. Devi prendere un allenatore che voglia portare la grande bellezza. Allegri lo escludo perché non è lo stile Napoli. Con De Laurentiis le sorprese però sono dietro l'angolo, aspettiamoci di tutto, anche Pioli".