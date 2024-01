Brazao vicino all’addio all’Inter: trattativa avanzata con il Santos per la cessione

Brazão è vicino a lasciare l'Inter. Come riferisce Matteo Moretto, infatti, i nerazzurri sono in trattative avanzate con il Santos

Brazão è vicino a lasciare l'Inter. Come riferisce l'esperto di mercato Matteo Moretto, infatti, i nerazzurri sono in trattative avanzate con il Santos per la cessione del portiere brasiliano classe 2000, a un passo dunque da concludere la sua poco fortunata esperienza da tesserato interista.