Brozovic, siamo ai saluti? Non è tra gli intoccabili: piace in Arabia. La richiesta dell’Inter

"Le ragioni sono molteplici, in fondo non così diverse da quelle di qualche mese fa. C’è un monte ingaggi complessivo da abbassare, c’è una ragione tecnica legata a Calhanoglu, che renderebbe di fatto più sopportabile il sacrificio del croato. E pesano, in qualche modo, anche quelle frizioni non dimenticate dello scorso inverno, legate al recupero dell’infortunio pre e post Mondiale. Benintesi: l’Inter può vendere, ma non è disposta a svendere. È il punto condiviso tra il presidente Zhang e la dirigenza. Proprio il numero uno del club, nella notte di istanbul, ha assicurato che non saranno lasciati andare i giocatori migliori. Ecco perché l’Inter manterrà l’asticella alta sui prezzi dei cartellini. Vale per tutti - Onana, ad esempio - vale anche per Brozovic. Perché il croato vada via, in viale della Liberazione deve arrivare un’offerta da almeno 25-30 milioni di euro", spiega La Gazzetta dello Sport.