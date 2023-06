Sky – Brozovic, l’Al-Nassr non ha fatto breccia. Vuole il Barça. Inter bloccata

Il croato non avrebbe intenzione di dire sì alla proposta del club saudita ma il Barça non può fare all'Inter la stessa offerta

È stato combattuto per tutta la giornata perché l'Al-Nassr ha cercato di convincerlo in tutti i modi ad accettare ma fino a questo momento non sono riusciti a fare breccia nel cuore di Brozovic nonostante l'accordo con l'Inter . Il calciatore, spiegano a Skysport, non vuole andare in Arabia, nelle prossime ore si capirà meglio.

Il croato ha un accordo col Barcellona che però non ha ancora sentito l'Inter e non ha ancora la forza economica per pareggiare l'offerta fatta dal club saudita a Zhang. Il club blaugrana offrirebbe sui 15-18 mln. La società araba sul tavolo di via della Liberazione ne ha messi circa 23. Il giocatore sta prendendo tempo e questo blocca il mercato nerazzurro in entrata, su Frattesi soprattutto. E Marottadovrà metterci del suo - ha spiegato Di Marzio - quando venerdì a Rimini vedrà Carnevali e l'agente del giocatore per mantenere la pole acquisita.