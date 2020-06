Sky – Brozovic pilastro insostituibile di Conte: “L’Inter da tempo ha un’idea”

Così come fu per Spalletti, anche per l’Inter di Antonio Conte Marcelo Brozovic è ben presto diventato un pilastro assoluto. Come vi abbiamo riportato, il club nerazzurro starebbe pensando di rinnovare il contratto del centrocampista croato, che attualmente ha un accordo con la società fino al 2022.

Sky Sport conferma le ultime indiscrezioni, e parla di un prolungamento sempre più vicino. L’idea del club di Viale della Liberazione, infatti, sarebbe quella di allungare di un anno l’accordo con Brozovic, portando così la scadenza al 2023. Ma non è tutto, dato che il croato potrebbe anche beneficiare di un adeguamento dello stipendio attuale. Brozovic e l’Inter: una storia d’amore destinata a continuare, nonostante l’interessamento delle big europee (Liverpool su tutte).

(Fonte: Sky Sport)