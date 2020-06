Inter, Brozovic intoccabile: rinnovo vicino, cifre da top assoluto. Clausola? L’idea di Marotta

Era un punto fermo con Spalletti, lo è stato anche quest’anno con Conte: Marcelo Brozovic è così centrale nel progetto tecnico nerazzurro che l’Inter punta al rinnovo. Secondo quanto riportato dal Tuttosport, l’intenzione del club è di prolungare l’accordo fino al 2023, alzando lo stipendio – guadagna, ad oggi, 4,5 mln a stagione – fino a raggiungere il livello dei big della squadra. Nel precedente accordo c’era anche una clausola rescissoria che ha fatto molto discutere. Il valore di tale clausola (60 mln) ha avvicinato anche alcune big europee – si ricorda il Liverpool – e non è da escludere, anche in questi momenti complicati, che un top club possa pensare di investire una cifra del genere. Proprio per questo motivo, l’idea di Marotta è togliere la clausola nel prossimo contratto.

INTER EPIC-CENTRICA – L’Inter di Conte è diventata “Epic-centrica” e lo dimostrano anche i numeri: il croato ha giocato da titolare e per tutti i 90′ le prime 16 di campionato, saltando poi la sfida col Genoa per squalifica. In Champions ha saltato, invece, solo i 20′ finali nel match d’andata contro lo Slavia Praga, prima di saltare qualche gara in campionato per un problema alla caviglia capitatogli a Lecce. Brozo, durante il periodo di assenza di Handanovic, è diventato anche capitano della squadra, completando quel processo di maturazione che sembrava poco plausibile ai tempi di de Boer e dell’ammutinamento con il Beer Sheva. Merito della rinascita va dato anche a Luciano Spalletti ma con Conte, il croato, ha compiuto il salto di qualità. E l’Inter non ne vuole sapere di privarsi di lui.