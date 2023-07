Brozovic in Arabia, è fatta? Marcelo pizzicato a Parigi prima di parlare con l’Al Nassr – FOTO

Dopo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna circa un accordo imminente tra Inter e Al Nassr per il trasferimento del centrocampista croato al club arabo sulla base di circo 20 milioni di euro, infatti, ora appare la foto che ritrae Epic Brozo in un albergo di Parigi (lo Shangri-La Hotel) in attesa di incontrare i dirigenti della società saudita per trovare l'accordo definitivo e, forse, mettere la parola fine sulla trattativa. Ecco il tweet della testata Al-Riyadh: