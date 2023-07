L'aggiornamento sulle prossime trattative in uscita e in entrata in viale della Liberazione

La trattativa per il trasferimento in Arabia Saudita di Marcelo Brozovic è ripartita e presto si dovrebbe arrivare a dama. "Merito del lavoro diplomatico dell’amministratore delegato nerazzurro Marotta, che ieri sera aveva inviato un messaggio molto chiaro all’Al-Nassr", spiega Sport Mediaset nel focus odierno. L'ad si era anche detto pronto a togliere il croato dal mercato, qualora l'offerta non avesse soddisfatto il club di viale della Liberazione.