Alla ricerca di un grande centrocampista che possa prendere il posto di Busquets, il Barcellona punta su Epic Brozo (Joshua Kimmich e Martín Zubimendi gli altri nomi in lista) per rinforzare il reparto a disposizione di Xavi. Che, con Deco e Mateu Alemany, da giovedì è sceso in campo per provare a convincere il giocatore a non accettare definitivamente la destinazione araba, ma di sposare la causa blaugrana. Saranno ore decisive.