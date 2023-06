Thuram, ecco l’Inter: Milan spiazzato. Costerà meno di Dzeko, dirigenti entusiasti

"Il colpo dell’Inter si è materializzato nel giro di 48 ore, grazie alla regia dell’a.d. Beppe Marotta e al lavoro prezioso del d.s. Piero Ausilio. Di giovedì erano i contatti riallacciati con l’entourage di Thuram e un’offerta formulata al giocatore per un quinquennale da 6 milioni di euro netti all’anno. Numero non casuale: era l’ingaggio - al netto dei bonus - che percepiva Edin Dzeko la scorsa stagione. Ma all’Inter il francese costerà meno del bosniaco: grazie al Decreto Crescita Thuram peserà nelle casse nerazzurre per circa 8 milioni di euro lordi. Ieri è arrivata la risposta positiva di Thuram, ma l’ottimismo era crescente già nella notte tra giovedì e ieri. È stata, più che altro, anche la giornata per discutere dei dettagli di un contratto molto articolato, con diversi bonus ed evidentemente commissioni da pagare, a maggior ragione per un calciatore in scadenza come Marcus".