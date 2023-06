Una trattativa infinita, condita da tanti e clamorosi colpi di scena. Non si è ancora scritta la parola fine sul futuro di Marcelo Brozovic

Una trattativa infinita, condita da tanti e clamorosi colpi di scena. Non si è ancora scritta la parola fine sul futuro di Marcelo Brozovic . L'Al Nassr ha chiesto all'ultimo un corposo sconto all'Inter e lo stesso centrocampista ha ritenuto di dover chiedere alla società una buonuscita. I nerazzurri, ovviamente, hanno bloccato tutto. Il Corriere della Sera racconta la reazione tra le stanze di Viale della Liberazione:

"Il nodo della questione è rappresentato dalla minor proposta che gli arabi avrebbero dunque avanzato all’Inter. Non più 23 milioni ma una cifra di molto inferiore (circa 15 milioni). Marotta è furente, anche perché con i proventi in arrivo dalla cessione del croato avrebbe sferrato l’attacco decisivo a Frattesi, con l’incontro in programma questa sera a Rimini con Giovanni Carnevali".