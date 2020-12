Brozovic è tornato: “Ma a ottobre lo scambio era quasi fatto e lui era un ex Inter”

Al Borussia Park, l‘Inter ha riabbracciato il suo Epic Brozo. Marcelo Brozovic si è ripresentato dopo il Covid nella sua forma migliore, guidando il centrocampo nerazzurro come meglio non avrebbe potuto. E i risultati si sono visti eccome. E pensare che, nell’ultimo giorno di mercato, il croato era ormai praticamente un ex giocatore dell’Inter, dato che, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, era a un passo concludersi lo scambio con Paredes del PSG:

“… L’ultimo giorno del mercato estivo era praticamente un ex nerazzurro, poi lo scambio col Psg che doveva portare Paredes a Milano è saltato, e Brozo partita dopo partita si è ripreso l’Inter, riconquistando la fiducia totale di allenatore e compagni. Una storia che di tanto in tanto si ripete e che ha sempre un vincitore: il centrocampista croato“, si legge.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)