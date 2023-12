In Belgio – Dalla cessione di Buchanan il Brugge può guadagnare fino a 11 mln

In Belgio parlano del passaggio all'Inter di Tajon Buchanan che a Milano guadagnerebbe un mln e mezzo all'anno per cinque stagioni. Si parla però di cifre diverse rispetto a quelle rimbalzate in Italia: il club interista pagherà, secondo quanto scrivono i media belga, 7-8 mln di parte fissa e altri 2-3 mln di euro di bonus.

"Se il calciatore farà bene in Serie A per il club belga cadranno dal cielo altri 2-3 mln di euro e si arriverebbe ad incassare dalla cessione del giocatore canadese fino a 11 mln. Il calciatore era arrivato dal New England Revolution nel gennaio 2022 per una cifra pari a 6.36 mln di euro. In 67 gare giocate con la maglia del Brugge ha segnato 5 gol e fornito 12 assist", si legge.