Buchanan a giorni. C’è il nome per il 24-25: “Inter in pressing e pronta a prenderlo”

"Il club nerazzurro sta lavorando per provare a chiudere il prima possibile l’operazione Buchanan con il Bruges. L’obiettivo sarebbe portarlo a Milano già la prossima settimana. Nel frattempo Marotta e Ausilio pensano anche alla prossima stagione. Resta alto il pressing su Zielinski. Il centrocampista polacco non ha ancora deciso il suo futuro e per i nerazzurri resta un obiettivo concreto qualora si dovesse svincolare a parametro zero".