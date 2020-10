Bucchioni: “Inter, Lukaku si ferma. Rosa imperfetta: non a caso a lungo è stato cercato…”

Nella giornata di ieri, è arrivata la notizia che nessuno, all’Inter, avrebbe voluto apprendere: Romelu Lukaku si è fermato, e rischia di saltare alcune tra le partite decisive di questo periodo. Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha definito, alla luce dei problemi in attacco, la rosa nerazzurra come imperfetta. E non a caso, in estate, si è fatto a lungo il nome di Dzeko:

“Nel frattempo, purtroppo per l’Inter, Lukaku, l’unico determinante fino ad oggi, dovrà stare fermo per qualche partita per un problema muscolare. E a proposito di rosa imperfetta, in una squadra dove il centroavanti di quel tipo è fondamentale, manca una controfigura. Dzeko è stato cercato a lungo, ma potevano esserci altre soluzioni. Se per Lautaro c’è Sanchez, per Lukaku c’è Pinamonti. E’ pronto per certi livelli? Vediamo cosa inventerà Conte“.

(Fonte: TMW)