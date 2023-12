L'Inter punta decisa su Tajon Buchanan, esterno destro del Bruges individuato come l'obiettivo principale a sostituire Cuadrado

L'Inter punta decisa su Tajon Buchanan, esterno destro del Bruges individuato come l'obiettivo principale a sostituire Cuadrado, che ne avrà per 3 mesi dopo l'operazione al tendine d'Achille. Scrive Tuttosport:

"L’Inter vuole chiudere il prima possibile, magari già a inizio gennaio, l’affare Tajon Buchanan, l’esterno destro canadese del Club Bruges individuato per rimpiazzare in rosa Cuadrado, operato e fuori per almeno tre mesi".