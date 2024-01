Buchanan spinge Dumfries all’addio: “Rinnovo difficile. Scenario a sorpresa per gennaio”

"Il resto lo farà... il mercato, con il canadese del Bruges che giovedì sarà a Milano e sosterrà le visite mediche: sostituirà Cuadrado, che tornerà ad aprile, e in ottica futura prenderà il posto da titolare di Dumfries. Perché il rinnovo dell'olandese, che ha detto di no alle proposte nerazzurre e non può più contare sul Decreto Crescita, è molto più complicato. In estate, di fronte a un'offerta importante se ne andrà, sempre che una proposta irrinunciabile non arrivi già in questa finestra di gennaio. In quel caso il mercato invernale interista potrebbe accendersi di nuovo".