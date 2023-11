Buongiorno al top con l’Italia, l’Inter ci pensa: “Può essere lui il post Acerbi nel 2025”

Un'altra grande prestazione per Alessandro Buongiorno, che con la maglia dell'Italia ieri in coppia con Acerbi contro l'Ucraina è risultato fra i migliori in campo. Il difensore centrale del Torino, cercato in estate dall'Atalanta, secondo calciomercato.com sarebbe entrato nel mirino dell'Inter , che starebbe pensando a lui proprio per il post Acerbi:

"Acerbi è sotto contratto con l'Inter fino a giugno 2025, quando avrà 37 anni. Per la prossima stagione i dirigenti nerazzurri sono da tempo in trattativa col 23 enne portoghese Tiago Djalò (ex Milan), in scadenza di contratto con i francesi del Lille. Ma in prospettiva futura continuano a seguire altri profili italiani e in questo senso Buongiorno ha scavalcato nelle preferenze Giorgio Scalvini dell'Atalanta. Proprio i bergamaschi nello scorso mercato estivo erano stati vicinissimi a Buongiorno, per il quale avevano offerto 25 milioni di euro. Ma il calciatore ha rifiutato il trasferimento, preferendo rimanere al Toro e il presidente Cairo lo ha blindato con un nuovo contratto fino a giugno 2028. L'Inter non lo perde di vista".