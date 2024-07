Non solo l’Inter sulle tracce di Juan Cabal: c’è anche la Juventus in corsa e secondo l'Equipe c'è un accordo col Verona a 12 milioni

Non solo l’Inter sulle tracce di Juan Cabal: c’è anche la Juventus in corsa per il difensore del Verona. I nerazzurri recentemente hanno sondato il terreno per il classe 2001, ma secondo l’Equipe in queste ore c’è stato un deciso sprint dei bianconeri per il giocatore.