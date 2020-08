Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Cagliari spera di riaccogliere Radja Nainggolan dall’Inter ma l’ultima parola spetta a Conte non appena sarà conclusa l’Europa League. I sardi, intanto, stanno per chiudere per un altro ex interista, ossia Juan Jesus visto che c’è già l’accordo con la Roma. “Di Francesco lo ha inserito tra i preferiti, sono ore decisive”, il commento del Corriere dello Sport.