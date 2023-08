Calamai: “All’Inter serve una prima punta che valorizzi Lautaro. Balogun nome giusto”

"Credo che Balogun per caratteristiche tecniche sia il giocatore giusto, così come Arnautovic che anche per la Roma sarebbe perfetto. È un giocatore con la personalità giusta per reggere San Siro, perché non è uno stadio per tutti. La ricerca del centravanti è il tema principale di questo mercato, chi non lo ha, chi ha paura di perderlo come il Napoli e chi pensa a dei cambiamenti come la Juventus".