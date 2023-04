Calamai: “Inter, il progetto va andando in mille pezzi. Inzaghi non ha più la fiducia del club”

"L’Inter è un progetto che sta andando in mille pezzi. Inzaghi non ha più la fiducia della società ed è svuotato di potere dentro lo spogliatoio. Da settimane allena portando sulle spalle le facce dei suoi possibili sostituti. Noi vediamo in prima fila Thiago Motta e De Zerbi".

"L’Inter non naviga nell’oro. Rischia di non entrare in Champions. Ha bisogno non di un tecnico in grado di costruire un nuovo ciclo, di proporre un calcio moderno, in grado di valorizzare i giovani. Conte e il Cholo Simeone sono bravi a raccogliere. Nela nuova Inter, invece, c’è da seminare. E poi serve un grande bomber. Lukaku al momento ne è solo una pallida ombra".