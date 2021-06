Tutti pazzi per Barella, l’Inter lo blinda: “Rinnovo pronto, poi la fascia”

I nerazzurro dopo l'Europeo hanno intenzione di blindare il centrocampista, finito nel mirino delle big d'Europa

Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid, ma anche le big inglesi con il Manchester City in pole position. Tutti pazzi per Nicolò Barella, grande protagonista nell'Inter di Conte che ha vinto lo scudetto. Per tenere lontane le pretendenti, la società nerazzurra è pronta a rinnovare il contratto del centrocampista.