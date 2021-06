Inter, Inzaghi ha scelto la contropartita per Hakimi al Chelsea: tutte le cifre

Importantissime novità sulla trattativa tra i nerazzurri e i Blues per il cartellino dell'esterno marocchino: scelta la contropartita

Passi avanti importanti sull’asse Milano-Londra per il futuro di Achraf Hakimi . Non sono arrivati rilanci da parte del PSG per l’esterno marocchino, mentre il Chelsea si continua a muovere per l’ex Borussia Dortmund. Ora proprio gli inglesi sono in vantaggio nella corsa a due , con l’Inter che spera nell’asta, per arrivare complessivamente agli 80 milioni richiesti.

Come riportato da Calciomercato.com, “il club londinese ha guadagnato un vantaggio considerevole e vuole chiudere, i contatti proseguono spediti da diversi giorni e il traguardo non è così lontana. I blues hanno messo sul piatto 60 milioni e un giocatore tra Marcos Alonso, Emerson Palmieri e il centrale danese Christiansen. Ed è proprio sul nome dell’esterno spagnolo che si stanno concentrando le discussioni con l’Inter. Simone Inzaghi ha dato il suo ok per Marcos Alonso, giocatore considerato ideale per la sua idea di calcio. L’ex Fiorentina è la contropartita giusta per far decollare l’affare. Hakimi e il suo entourage stanno parlando da diversi giorni con il Chelsea e l’intesa sulla durata del contratto e l’ingaggio è molto vicina. La sensazione è che serva uno sforzo ulteriore da parte di Abramovich che dovrebbe alzare l’offerta economica da 60 a 65 milioni, le prossime ore possono essere fondamentali in tal senso. Hakimi vede Londra e i campioni d’Europa, il Psg sta iniziando a valutare le alternative al forte esterno marocchino”, si legge.