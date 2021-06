Inter, Eriksen e il rebus futuro: “2021 sportivo con molta probabilità finito”

In attesa dei nuovi esami, La Gazzetta dello Sport prova a fare chiarezza così sul futuro del giocatore danese

I nuovi esami daranno ulteriori risposte sul malore che ha colpito Christian Eriksen contro la Finlandia. In attesa di capire se il defibrillatore cardiaco sarà temporaneo o permanente , La Gazzetta dello Sport si proietta sulla prossima stagione dell’Inter, in chiave mercato.

“Di certo, Christian Eriksen all’inizio della prossima stagione non si vestirà di nerazzurro, anzi il suo 2021 sportivo è con molta probabilità terminato. Eppure, non è sicuro che il danese smetterà per sempre di frequentare la Serie A: servono un orizzonte temporale più ampio e precisi miglioramenti medici, ma una porta molto piccola va tenuta aperta”, si legge.