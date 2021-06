Cessione Hakimi figlia della nuova politica Inter: i due input sul mercato

Cosa c'è davvero dietro la cessione dell'esterno marocchino al PSG e le nuove direttive sul mercato in entrata

Achraf Hakimi al PSG, ormai ci siamo. Mancano solo visite mediche e firme sui contratti, poi l’esterno marocchino lascerà ufficialmente l’Inter. Come svela La Gazzetta dello Sport, “la cessione di Hakimi al PSG - per una cifra intorno ai 65 milioni di euro - permetterà al club di respirare e di guardare con maggior fiducia verso il futuro. Chiaro, la perdita a livello tecnico è pesante, però l’input della proprietà era stato piuttosto perentorio: riduzione del monte ingaggi e chiusura della sessione di mercato con un utile di almeno 70 milioni di euro. Il sacrificio di Hakimi è figlio di questa nuova politica: un atto quasi dovuto per sistemare già l’attuale bilancio, prima della chiusura del 30 giugno”, svela il quotidiano.