Sky – Dimarco torna all’Inter: “Il vero prezzo e cosa pensa di lui Inzaghi”

Le ultimissime da Sky Sport sul futuro dell'esterno nerazzurro, reduce dal prestito al Verona e nel mirino di diversi club

La scelta dell’Inter sul futuro di Federico Dimarco, di proprietà dei nerazzurri e reduce dal prestito al Verona. Nell'ultima stagione ha totalizzato 5 gol e 5 assist in 35 presenze con l'Hellas. Ivan Juric, ora nuovo allenatore del Torino, lo vorrebbe in granata e anche altri club tra cui il Cagliari sono interessati al giocatore. L'Inter però intende valutare il classe 1997 in ritiro: deciderà Simone Inzaghi sul suo futuro.